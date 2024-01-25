Фуад Наджафли: Началась реализация проектов программы, охватывающей 11 приоритетных направлений

В ”Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы" уже начата реализация проектов, предусмотренных программой, охватывающей 11 приоритетных направлений.

В "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" уже началась реализация предусмотренных программой проектов, охватывающих 11 приоритетных направлений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на встрече с иностранными и местными производителями, а также инвесторами.

Ф.Наджафли отметил, что, в частности, планируется реализация очень крупных проектов в области “зеленой энергии”, в том числе строительства солнечных и ветряных электростанций: "Международный консорциум, а также инвесторы из Турции, Германии и Китая заинтересованы в тесном участии в реализации этих проектов".

На встрече обсуждались потенциальные возможности и вопросы привлечения инвестиций в строительство инфраструктуры, мелиорацию, сельское хозяйство, переработку и производство природных ресурсов, горнодобывающую промышленность, туризм, охватываемые данной государственной программой. Было отмечено, что Нахчыван станет свободной экономической зоной, а для работающих здесь компаний будут применяться налоговые и таможенные льготы, соответствующие стимулы в сфере перевозок и других сферах.

Было отмечено, что Нахчыван станет свободной экономической зоной, для работающих здесь компаний будут применяться налоговые и таможенные льготы, созданы соответствующие стимулы в транспортной и других сферах.

Встреча, в которой приняли участие турецкие компании Ihlas Holding, Ozgün Inşaat, китайская Energy China, продолжилась встречами один на один по направлениям инвестиционных возможностей, потенциалу "зеленой энергии", строительным проектам, горнодобывающей промышленности.