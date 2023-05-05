Фуад Наджафли: После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы

После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом в интервью Нахчыванскому телевидению сказал полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.
По его словам, превращение Нахчыванской Автономной Республики в коридор "зеленой энергии" является одним из приоритетов: "В настоящее время разрабатываются программы развития в различных областях экономики. Одним из важнейших пунктов является предоставление поддержки и субсидий фермерам, малому и среднему бизнесу на территориях с большим сырьевым потенциалом. Одной из наших основных целей является производство экологически чистых продуктов питания Orqanik Naxçıvan для внутреннего и внешнего рынков, а также формирование цепочки переработки, поставки и доставки".
По его словам, приход десятков брендов, специализирующихся в сфере производства и услуг, в Нахчыван за последние 3 месяца показывает, что НАР является привлекательным местом для инвестиций: "В ближайшие дни в Нахчыване начнут работу новые предприятия по производству соли и минеральной воды. Мы также планируем возродить производство консервов и шелководство в Ордубаде".