Фуад Наджафли: После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы

После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы.

После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом в интервью Нахчыванскому телевидению сказал полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

По его словам, превращение Нахчыванской Автономной Республики в коридор "зеленой энергии" является одним из приоритетов: "В настоящее время разрабатываются программы развития в различных областях экономики. Одним из важнейших пунктов является предоставление поддержки и субсидий фермерам, малому и среднему бизнесу на территориях с большим сырьевым потенциалом. Одной из наших основных целей является производство экологически чистых продуктов питания Orqanik Naxçıvan для внутреннего и внешнего рынков, а также формирование цепочки переработки, поставки и доставки".

По его словам, приход десятков брендов, специализирующихся в сфере производства и услуг, в Нахчыван за последние 3 месяца показывает, что НАР является привлекательным местом для инвестиций: "В ближайшие дни в Нахчыване начнут работу новые предприятия по производству соли и минеральной воды. Мы также планируем возродить производство консервов и шелководство в Ордубаде".