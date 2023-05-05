О нас

Фуад Наджафли: После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы

Фуад Наджафли: После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы.
Внутренняя политика
5 мая 2023 г. 19:48
Фуад Наджафли: После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы

После реализации Зангезурского коридора перед Нахчываном откроются большие перспективы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом в интервью Нахчыванскому телевидению сказал полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

По его словам, превращение Нахчыванской Автономной Республики в коридор "зеленой энергии" является одним из приоритетов: "В настоящее время разрабатываются программы развития в различных областях экономики. Одним из важнейших пунктов является предоставление поддержки и субсидий фермерам, малому и среднему бизнесу на территориях с большим сырьевым потенциалом. Одной из наших основных целей является производство экологически чистых продуктов питания Orqanik Naxçıvan для внутреннего и внешнего рынков, а также формирование цепочки переработки, поставки и доставки".

По его словам, приход десятков брендов, специализирующихся в сфере производства и услуг, в Нахчыван за последние 3 месяца показывает, что НАР является привлекательным местом для инвестиций: "В ближайшие дни в Нахчыване начнут работу новые предприятия по производству соли и минеральной воды. Мы также планируем возродить производство консервов и шелководство в Ордубаде".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: "Zəngəzur dəhlizi reallaşdırıldıqdan sonra Naxçıvan üçün böyük perspektivlər açılır"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:32
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Физулинский районы
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Физулинский районы
5 мая 2023 г. 13:45
В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Главном таможенном управлении Нахчывана состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию Гейдара Алиева
5 мая 2023 г. 01:39
МИД Азербайджана: достигнута взаимная договоренность по некоторым пунктам проекта мирного соглашения
МИД Азербайджана: достигнута взаимная договоренность по некоторым пунктам проекта мирного соглашения
4 мая 2023 г. 23:18
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 22 человека, четверо скончались
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 22 человека, четверо скончались
4 мая 2023 г. 21:07
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район
4 мая 2023 г. 13:41
Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский и Губадлинский районы
ФотоПрезидент Азербайджана совершил поездку в Лачынский и Губадлинский районы
4 мая 2023 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi