Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван"

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван".

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван".

Как сообщает Report , Ф. Наджафли был подробно проинформирован об условиях, созданных на территории комплекса, также был продемонстрирован видеоролик, снятый в процессе строительства.

В ходе непосредственного ознакомления было отмечено, что в комплексе созданы 1 центр, 3 отдела, 4 подразделений, 8 цеха и 10 участков. В комплексе установлено 103 наименования станков и устройств, восемь видов испытательных установок, 132 наименования другого ремонтного оборудования, в основном турецкого производства.

Здесь будут действовать ремонтные мастерские вооружения, автотехники, артиллерийской и зенитной техники, бронетанковой техники, радиоэлектронной и связной аппаратуры, инженерного оборудования и агрегатов, механизированные мастерские.

В производственном отделе комплекса будут работать цеха по обработке пластика, стекла и мебели. Здесь же созданы площадки для хранения запасных частей автомобилей, бронетехники, средств связи и автоматизированных систем управления.