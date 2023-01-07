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Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван"

Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван" Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван".
Внутренняя политика
7 января 2023 г. 00:07
Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс Нахчыван

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил новопостроенный военно-производственный комплекс "Нахчыван".

Как сообщает Report, Ф. Наджафли был подробно проинформирован об условиях, созданных на территории комплекса, также был продемонстрирован видеоролик, снятый в процессе строительства.

В ходе непосредственного ознакомления было отмечено, что в комплексе созданы 1 центр, 3 отдела, 4 подразделений, 8 цеха и 10 участков. В комплексе установлено 103 наименования станков и устройств, восемь видов испытательных установок, 132 наименования другого ремонтного оборудования, в основном турецкого производства.

Здесь будут действовать ремонтные мастерские вооружения, автотехники, артиллерийской и зенитной техники, бронетанковой техники, радиоэлектронной и связной аппаратуры, инженерного оборудования и агрегатов, механизированные мастерские.

В производственном отделе комплекса будут работать цеха по обработке пластика, стекла и мебели. Здесь же созданы площадки для хранения запасных частей автомобилей, бронетехники, средств связи и автоматизированных систем управления.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli yeni inşa edilən “Naxçıvan” Bərpa-İstehsalat Hərbi Kompleksində olub

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