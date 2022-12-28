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Фуад Наджафли: Имеют место случаи злоупотребления должностными полномочиями

Фуад Наджафли: Имеют место случаи злоупотребления должностными полномочиями "Имеют место случаи злоупотребления должностными полномочиями, нарушения прав граждан".
Внутренняя политика
28 декабря 2022 г. 20:44
Фуад Наджафли: Имеют место случаи злоупотребления должностными полномочиями

"Имеют место случаи злоупотребления должностными полномочиями, нарушения прав граждан".

Как сообщает Report, об этом сказал полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на встрече с жителями Кянгярлинского района.

Полномочный представитель передал приветствия президента Ильхама Алиева общественности района.

Касаясь работ по развитию Кянгярлинского района, Фуад Наджафли отметил, что имеют место случаи злоупотребления должностными полномочиями, нарушения прав граждан, создания препятствий предпринимательской деятельности.

Затем были заслушаны обращения жителей района.

Ф.Наджафли поблагодарил всех граждан, принявших участие во встрече, и отметил, что их проблемы будут изучены и в кратчайшие сроки решены совместно с соответствующими государственными структурами.

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