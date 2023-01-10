Фуад Наджафли: Будут определены новые направления развития Нахчывана

Экономическое и транзитное значение Нахчыванской Автономной Республики будет еще более возрастать, будут определены новые направления развития.

Экономическое и транзитное значение Нахчыванской Автономной Республики еще более возрастет, будут определены новые направления развития.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления на девятой сессии Верховного Меджлиса Автономной Республики.

Он отметил, что проведенные президентом Ильхамом Алиевым масштабные социально-экономические реформы и определенные им национальные приоритеты вывели нашу страну на новый уровень развития: "Обеспечение стабильности в макроэкономическом развитии, рост экономического потенциала еще больше усиливают интеграцию и укрепляют позиции Азербайджана в мировом сообществе".

По словам Наджафли, сегодня решительная позиция главы государства в отношении открытия Зангезурского коридора повышают значение Азербайджана как главного геоэкономического центра Европы и Азии: "Безусловно, важнейшее значение Зангезурского коридора заключается в обеспечении прямой связи между Нахчыванской Автономной Республикой и другими экономическими районами нашей страны. Тем самым еще больше возрастет экономическое и транзитное значение Нахчыванской Автономной Республики, будут определены новые направления развития".