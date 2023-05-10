О нас

Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым

Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым Стратегия развития современного Азербайджана была заложена во времена президентства Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 13:39
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым

Стратегия развития современного Азербайджана была заложена во времена президентства Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, столетие общенационального лидера - особенный день для всех азербайджанцев.

"В этом году запланировано более 100 мероприятий в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера, большая часть из них уже проведена",- сказал он, добавив, что Гейдар Алиев внес огромный вклад в создание и развитие деятельности комитета по работе с диаспорой.

Ф.Мурадов отметил, что на данный момент азербайджанская диаспора активно участвует в общественной жизни страны.

"Сегодня огромное внимание уделяется работе с диаспорой, и в этом заслуга Ильхама Алиева",- добавил он.

По словам Мурадова, состоявшийся в прошлом году в Шуше съезд азербайджанцев мира служит хорошим примером этой политики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fuad Muradov: Development strategy of modern Azerbaijan was laid by Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: “Müasir Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsasını Heydər Əliyev qoyub”

Экслюзивные новости

Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi