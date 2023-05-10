Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым

Стратегия развития современного Азербайджана была заложена во времена президентства Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
По его словам, столетие общенационального лидера - особенный день для всех азербайджанцев.
"В этом году запланировано более 100 мероприятий в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера, большая часть из них уже проведена",- сказал он, добавив, что Гейдар Алиев внес огромный вклад в создание и развитие деятельности комитета по работе с диаспорой.
Ф.Мурадов отметил, что на данный момент азербайджанская диаспора активно участвует в общественной жизни страны.
"Сегодня огромное внимание уделяется работе с диаспорой, и в этом заслуга Ильхама Алиева",- добавил он.
По словам Мурадова, состоявшийся в прошлом году в Шуше съезд азербайджанцев мира служит хорошим примером этой политики.