Фуад Гусейналиев: Подписание соглашения о стратегическом партнерстве США и Армении на уровне МИД снижает его значимость

Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между США и Арменией на уровне министров иностранных дел фактически снижает значимость этого документа.

Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между США и Арменией на уровне министров иностранных дел фактически снижает значимость этого документа.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в эфире телеканала ARB24.

По его словам, спешка армянской стороны объясняется тем, что когда избранный президент США Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей, подписание такого документа в короткие сроки будет невозможным.

"Если документ будет подписан, это станет хорошей новостью для внутренней аудитории Армении. Появятся заявления о том, что страна является партнером США, развивает партнерство и так далее. Но возникает вопрос, на каком уровне будет практическая реализация этого. Возможно, в какой-то форме партнерство с Арменией будет осуществляться, но для этого потребуется год-два. Потому что у администрации Трампа не будет времени заниматься проблемами Армении", - сказал Гусейналиев.

Он также отметил, что для администрации Байдена подписание этого документа не влечет за собой никакой ответственности. "Потому что через неделю этой администрации уже не будет. Здесь, возможно, сыграла роль просьба или давление армянского лобби", - добавил он.