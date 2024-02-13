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Фуад Гусейналиев: Францию можно назвать главным заказчиком армянских провокаций

Фуад Гусейналиев: Францию можно назвать главным заказчиком армянских провокаций Францию,​​ которая наиболее активно препятствует миру в регионе, можно назвать главным заказчиком армянских провокаций.
Внутренняя политика
13 февраля 2024 г. 16:14
Фуад Гусейналиев: Францию можно назвать главным заказчиком армянских провокаций

Францию,​​ которая наиболее активно препятствует миру в регионе, можно назвать главным заказчиком армянских провокаций.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала ARB 24.

Гусейналиев напомнил, что западные страны вот уже некоторое время вооружают Армению. Помимо оружия, произведенного в Индии по французской лицензии, в Армению также поступает вооружение из самой Франции, отметил он.

"Европа, Франция и ряд других государств фактически выступают за возобновление конфликта в регионе, пытаются дать инструмент в руки реваншистских сил. Истинную цель Запада раскрывает и увеличение численности миссии Евросоюза, которая должна была следить за процессами, связанными с безопасностью на границе. Цель – удержать на плаву реваншистские силы в Армении, вооружить их, и, в конечном итоге, не допустить подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Ярким примером этого также является последняя провокация Армении на участке условной азербайджано-армянской госграницы в Зангиланском районе, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий", - сказал он.

По его словам, после инцидента армянская сторона заявила, что провокацию совершил какой-то рядовой военнослужащий, ведется расследование и виновные будут привлечены к ответственности.

"Однако в следующую же ночь Армения повторно совершила провокацию, уже в направлении Товуза. Это говорит о том, что данное решение было принято сверху – непосредственно руководством Армении. Заказчиком же этих событий можно назвать Францию, которая в сравнении с другими странами Запада наиболее активно препятствует подписанию мирного договора и установлению мира в регионе. Париж всячески пытается сохранить возможность вмешательства в регион", - сказал Гусейналиев.

Директор информагентства также считает, что Россия занимает объективную позицию в этом вопросе и не вмешивается в ситуацию, а это в свою очередь подталкивает Францию на более активные действия: "Россия не поддерживает, и не обвиняет ни одну из сторон. Она приглашает их за стол переговоров. А Франция, которую отстранили от всех процессов, пытается предпринять более активные шаги".

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: France can be cited as orderer of recent Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Ermənistan təxribatlarının sifarişçisi kimi Fransanı göstərmək olar

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