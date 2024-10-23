Фуад Гусейналиев: Байден, призывая Азербайджан и Армению к достижению мира в 2024 году, хочет всего лишь вписать свое имя в историю

13:03

Последние шаги президента США Джозефа Байдена в рамках армяно-азербайджанской нормализации, отправка им своего представителя в Азербайджан и Армению, а также адресация писем лидерам двух стран показывают, что он больше заинтересован в том, чтобы вписать свое имя в историю, нежели в достижении прочного мира в регионе.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире программы "Деловое утро" (İşgüzar səhər) на телеканале ARB.

Он напомнил, что в США скоро пройдут президентские выборы, и хотя Байден не будет участвовать в них, его полномочия будут действительны до инаугурации новоизбранного президента в январе 2025 года:

"Байден в обоих письмах заявил, что США ожидают подписания мирного договора до конца года. Это свидетельствует о намерении Байдена вписать свое имя в историю, проявив инициативу в достижении мира. Армянская сторона заявляет, что готова подписать соглашение. По их утверждению, между сторонами согласовано 13 пунктов или 80% мирного соглашения, и Армения может взять на себя обязательство за оставшиеся вопросы".

Ф.Гусейналиев отметил, что Азербайджан, при определенных условиях, может пойти на некоторый компромисс, например подписав соглашение по согласованным пунктам и отложив остальные пункты на потом.

По его словам, самым важным моментом является изменение конституции Армении, что является условием Азербайджана для подписания мирного договора:

"Не думаю, что Азербайджан подпишет мирное соглашение без реализации данного условия. В качестве компромисса Азербайджан может согласиться на подписание договора в первоначальном варианте в случае, если в Армении будет идти активный процесс, осуществляться подготовка к референдуму и изменениям в конституцию".

Директор Report подчеркнул, что изменения конституции в Армении запланированы на 2027 год, однако это слишком долгий срок:

"В конституции Армении будут изменены только один или два пункта, и это не долгий процесс. Они могут провести референдум не в 2027 году, а, например, летом 2025 года. Армяне всеми силами стараются, чтобы референдум не помешал мирному процессу. Главный вопрос заключается в том, чтобы армянский народ принял мир и не выдвигал в будущем территориальные претензии к Азербайджану, и чтобы это было закреплено в основном законе страны".

По мнению Ф.Гусейналиева, подписать мирное соглашение до конца текущего года маловероятно, так как для этого необходимо пройти несколько этапов.

По его мнению, некоторые согласованные пункты можно предварительно подписать, чтобы потом не возвращаться к ним, а по остальным пунктам провести более серьезную работу.

В ответ на вопрос "Может ли произойти изменение политики США, если подписание мирного договора произойдет не раньше 2025 года?", Фуад Гусейналиев напомнил, что когда в США у власти находятся демократы, в отношениях Вашингтона с Азербайджаном наблюдается некоторое охлаждение:

"Камала Харрис, в случае прихода к власти, может не внести вклад в мирный процесс. А Дональд Трамп, как бизнесмен, прагматичный политик и представитель Республиканской партии, предпочтет мир. Трампа не будут интересовать условия мира, для него будет главным его достижение".