О нас

Фуад Гусейналиев: Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной войны

Фуад Гусейналиев: Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной войны 15:01
Внутренняя политика
30 мая 2025 г. 15:43
Фуад Гусейналиев: Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной войны

Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной Отечественной войны, деятельность СМИ доказала, что мы можем побеждать любого врага.

Об этом журналистам заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на полях конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025 в Нахчыване.

Он отметил, что Нахчыван всегда играл особую роль в азербайджанской прессе и литературе: "Символично, что мероприятия по случаю 150-летия Азербайджанской национальной прессы начались именно в Нахчыване".

Гусейналиев подчеркнул высокий уровень организации мероприятия и выразил благодарность полномочному представительству президента Азербайджана в Нахчыванской АР, газете "Шарг Гапысы" и другим организаторам.

"Состоялись панельные дискуссии по актуальным вопросам. Обсудили путь, пройденный азербайджанской прессой, и методы достижения поставленных целей. Считаю, что существуют новые технические средства и вызовы для дальнейшего развития азербайджанской прессы в ближайшие годы. Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной Отечественной войне. Деятельность СМИ доказала, что мы можем бороться с любым врагом и выходить победителями", - добавил директор Агентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Azerbaijani press proved itself during 44-day Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Azərbaycan mətbuatı özünü 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı təsdiqlədi

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi