Фуад Гусейналиев: Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной войны

15:01

Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной Отечественной войны, деятельность СМИ доказала, что мы можем побеждать любого врага.

Об этом журналистам заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на полях конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025 в Нахчыване.

Он отметил, что Нахчыван всегда играл особую роль в азербайджанской прессе и литературе: "Символично, что мероприятия по случаю 150-летия Азербайджанской национальной прессы начались именно в Нахчыване".

Гусейналиев подчеркнул высокий уровень организации мероприятия и выразил благодарность полномочному представительству президента Азербайджана в Нахчыванской АР, газете "Шарг Гапысы" и другим организаторам.

"Состоялись панельные дискуссии по актуальным вопросам. Обсудили путь, пройденный азербайджанской прессой, и методы достижения поставленных целей. Считаю, что существуют новые технические средства и вызовы для дальнейшего развития азербайджанской прессы в ближайшие годы. Азербайджанская пресса проявила себя в ходе 44-дневной Отечественной войне. Деятельность СМИ доказала, что мы можем бороться с любым врагом и выходить победителями", - добавил директор Агентства.