Фуад Алиев: Я горжусь участием на выборах президента Азербайджана

Внеочередные президентские выборы - это выборы Победы, и я горжусь участием в них.

Внеочередные президентские выборы - это выборы Победы, и я горжусь участием в них.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам кандидат в президенты Фуад Алиев.

По его словам, проведение выборов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - это историческое событие.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.