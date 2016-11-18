Фуад Алескеров: В Азербайджане присутствует сильная политическая воля в области борьбы с коррупцией

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики, член Комиссии по борьбе с коррупцией Фуад Алескеров дал интервью АЗЕРТАДЖ. Report представляет это интервью.

- Фуад муаллим, как вы оцениваете результаты отчета "Барометр глобальной коррупции - 2016" по Азербайджану, подготовленного организацией "Международная прозрачность"?

- Результаты, связанные с Азербайджаном, показывают серьезный прогресс, достигнутый в нашей стране в области борьбы с коррупцией, и снижение уровня коррупции. В этой связи хотел бы привлечь ваше внимание к отраженным в отчете статистическим показателям. Согласно отчету, 79 процентов респондентов в Азербайджане не считают коррупцию одной из проблем, с которой столкнулось общество. Этот показатель лучше среднего показателя по Европейскому Союзу (68 процентов) и постсоветским странам (66 процентов).

Другой традиционный индикатор отчета связан с эффективностью мер, принятых государствами в области борьбы с коррупцией. Так, 37 процентов респондентов в Эстонии, 41 процент в Грузии, 42 процента в Румынии, 45 процентов в Сербии, 53 процента в Нидерландах, 57 процентов в Великобритании, 64 процента во Франции, 65 процентов в Армении, 71 процент в Латвии, 77 процентов в Словении, 80 процентов в Испании считают, что реформы, проводимые в их странах в области борьбы с коррупцией, неэффективны. По Азербайджану этот показатель составляет всего 15 процентов. Этот индикатор намного лучше, чем средний показатель по Европейскому Союзу (53 процента) и постсоветским странам (56 процентов).

Другая статистика показывает, насколько подвержены коррупции должностные лица и политики. Так, 27 процентов респондентов в Великобритании, 30 процентов в Португалии и Венгрии, 36 процентов в Италии, 39 процентов в Греции, 40 процентов в Словакии, 63 процента в Украине считают, что в их странах должностные лица и политики допускают случаи коррупции в своей деятельности. По Азербайджану же этот показатель составляет 11 процентов. Наша страна и этом направлении имеет лучший результат, чем средний показатель, установленный по Европейскому Союзу (24 процента) и постсоветским странам (31 процент).

Как видно, результаты отчета, связанного с Азербайджаном, в целом прогрессивны. Так, сравнение результатов текущего отчета с результатами аналогичных отчетов за 2010 и 2013 годы показывает снижение уровня коррупции в нашей стране.

- С чем вы связываете разницу между результатами, касающимися Азербайджана, в текущем отчете организации "Международная прозрачность" и в "Индексе восприятия коррупции"?

- Как вам известно, организация "Международная прозрачность" имеет два традиционных механизма оценивания: "Индекс восприятия коррупции" и "Барометр глобальной коррупции". В результатах обоих отчетов, связанных с Азербайджаном, отмечается наличие подвижек. В "Индексе восприятия коррупции", представленном в 2016 году организацией "Международная прозрачность", позиция Азербайджана по сравнению с прошлым годом продвинулась на 7 ступеней. Несмотря на это, мы считаем, что "Барометр глобальной коррупции" более прозрачен и точнее отражает меры, принимаемые в нашей стране в борьбе с коррупцией. Потому что этот показатель напрямую отражает позицию граждан. А в "Индексе восприятия коррупции" при подготовке отчета используются различные субъективные источники и отчеты организаций.

- С чем вы связываете улучшение позиции Азербайджана в отчетах?

- Конечно, эти успехи связаны с сильной политической волей в области борьбы с коррупцией в Азербайджане. Государственные программы, утвержденные распоряжениями президента Азербайджанской Республики уважаемого Ильхама Алиева о борьбе с коррупцией, и их эффективное исполнение, успешная деятельность центров ASAN Xidmət, созданных по инициативе господина президента, эффективная работа правоохранительных органов в этой области, усовершенствованное законодательство, отвечающее международным стандартам, и активное участие в международных инициативах являются основными факторами, обусловливающими наши успехи в этой сфере.

Мероприятия, предусмотренные в национальных планах действий по борьбе с коррупцией и поощрению Открытого правительства, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым в 2012-2015 годах, выполнены в полном объеме. Институты гражданского общества в независимой форме провели мониторинг выполнения национальных планов действий и высоко оценили эти результаты.

В то же время по инициативе президента Азербайджанской Республики на два года приостановлены проверки, проводимые в области предпринимательства, сокращено количество лицензий и сроки их предоставления, значительно упрощены процедуры, требуемые для выдачи лицензий. Увеличилось число услуг, предоставляемых порталом электронного правительства, и обеспечено активное участие институтов гражданского общества в деятельности государственных органов.

Усовершенствована структура Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, осуществляющего преследование коррупционных преступлений, увеличено количество штатных единиц и расширены материально-технические возможности. Развиваются технические и человеческие ресурсы центра связи "Горячая линия", функционирующей при Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, обеспечено оперативное реагирование на информацию, поступающую в этот центр.

Инновационный антикоррупционный опыт Азербайджана положительно оценивается Группой государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO), Антикоррупционной сетью Организации экономического развития и сотрудничества (OECD) и соответствующими подразделениями ООН. Кроме того, в 2015 году бренд Азербайджана ASAN Xidmət удостоен высшей награды ООН - первого места в категории "Усовершенствование оказания государственных услуг".







