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Фуад Алескеров: Судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций

Фуад Алескеров: Судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций В современную эпоху судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций и выступает важным инструментом в обеспечении качества, прозрачности и формировании доверия общества к правосудию.
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 11:25
Фуад Алескеров: Судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций

В современную эпоху судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций и выступает важным инструментом в обеспечении качества, прозрачности и формировании доверия общества к правосудию.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров на 3-м заседании судебных советов государств-членов Организации тюркских государств и международной конференции "Глобальные вызовы в сфере судебного управления" в Баку.

Он отметил, что в стране реализуются последовательные целенаправленные меры в этой области:

"2025 год объявлен президентом Годом Конституции и суверенитета. В данном контексте хотел бы особо подчеркнуть процесс восстановления деятельности государственных институтов, в том числе судебных органов, на освобожденных территориях Азербайджана. Этот процесс является реальным воплощением суверенитета Азербайджана".

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Версия на английском языке Fuad Alasgarov: Judicial management no longer limited to performing administrative functions
Версия на азербайджанском языке Fuad Ələsgərov: Məhkəmə idarəçiliyi artıq yalnız inzibati funksiyaların icrası ilə məhdudlaşmır

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