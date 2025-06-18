Фуад Алескеров: Судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций

В современную эпоху судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций и выступает важным инструментом в обеспечении качества, прозрачности и формировании доверия общества к правосудию.

В современную эпоху судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций и выступает важным инструментом в обеспечении качества, прозрачности и формировании доверия общества к правосудию.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров на 3-м заседании судебных советов государств-членов Организации тюркских государств и международной конференции "Глобальные вызовы в сфере судебного управления" в Баку.

Он отметил, что в стране реализуются последовательные целенаправленные меры в этой области:

"2025 год объявлен президентом Годом Конституции и суверенитета. В данном контексте хотел бы особо подчеркнуть процесс восстановления деятельности государственных институтов, в том числе судебных органов, на освобожденных территориях Азербайджана. Этот процесс является реальным воплощением суверенитета Азербайджана".