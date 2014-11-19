Фуад Алескеров: Часто филиалы и представительства действующих в Азербайджане зарубежных НПО нарушают законодательство

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Международные и неправительственные организации (НПО), как правило, выдвигают на передний план лишь вопросы прозрачности и коррупции в государственных органах. Однако опыт показывает, что деятельность участников гражданских сообществ, в особенности деятельность НПО не полностью прозрачна и здесь можно встретить случаи коррупции и отмывания денег. Это наблюдается не только в Азербайджане, но и в западных странах.

К примеру, 11 из 17-ти крупных НПО Франции отказали организации “Mydecins du Monde” в проведении расследований, связанных с фактами коррупции. Это, естественно, говорило о наличии в деятельности этих организаций темных моментов".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" заявил завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров.

По словам Ф.Алескерова, деятельность не всех действующих в Азербайджане НПО прозрачна: "Хочу довести до сведения ряд фактов. В течение нескольких лет Общественное объединение "Центр национальных и международных исследований" на основе 9-ти грантовых контрактов получило приблизительно 358 тыс. манатов. Согласно законодательству, чтобы регистрировать контракты по получению грантов их нужно представить в министерство юстиции. Однако, вышеуказанная организация зарегистрировала лишь 2 из 9-ти грантовых контрактов. В качестве другого примера можно привести Институт мира и демократии. В течение пяти лет руководитель НПО "Азербайджанские женщины за мир и демократию на Кавказе" Лейла Юнус, которая не являлась учредителем организации, неоднократно снимала со счета НПО крупную сумму в различных валютах и использовала их в собственных целях".

Ф.Алескеров с чувством сожаления добавил, что часто филиалы и представительства действующих в Азербайджане зарубежных НПО нарушают законодательство: "Так, за последний год американский Фонд помощи демократии (NED) выделил местным НПО по 83-м грантовым контрактам около 2,8 млн. манатов, Институт национальной демократии США (NDI) выделил на основе 12-ти грантовых контрактов около 500 тыс. манатов, Совет международных исследований и обменов (IREX) выделил по 35-ти грантовым контрактам около 900 тыс. манатов, Европейский фонд поддержки демократии (EED) выделил по различным грантовым контрактам около 300 тыс. манатов, Фонд помощи Института "Открытое общество" Княжества Лихтенштейн выделил по 625-ти контрактам около 7,6 млн. манатов. Однако большинство этих грантовых контрактов не были зарегистрированы.

В данной сфере встречаются и другие правонарушения. Согласно информации, некоторые доноры передают НПО средства наличными купюрами. Эти денежные средства не оформляются как грантовые. В этом случае НПО также должны выплачивать налоги, однако, они этого не делают".