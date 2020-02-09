​Французский наблюдатель: Азербайджан серьезно подготовился к выборам

Подсчет голосов проходил в ответственной атмосфере.

Как сообщает Report, об этом заявил член французской делегации наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане, сенатор, вице-президент сената Жоель Герриё (Joel Guerriau).

"Я был на 20 участках. В частности, следил за процессом подсчета голосов. Мне удалось без проблем и точно пронаблюдать за всеми деталями подсчета. Мы увидели несколько новшеств. Одним из них было нанесение на палец прозрачных чернил. Кроме того, положительным фактором также явились паспорта нового поколения. На участках, где я был, наблюдал большое старание соответствовать всем стандартам",- сказал он.

Мэр французского города Ла-Боль Ив Метеро также подчеркнул серьезную подготовку к выборам в Азербайджане: "Мы имели возможность ознакомиться с избирательным кодексом, который подготовлен в очень доступном для всех формате. Наши наблюдения дают надежду на то, что дальнейшие выборы также пройдут в соответствующей атмосфере".