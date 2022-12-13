Французский правовед азербайджанского происхождения обвинил проармянских политиков в дезинформации

Члены азербайджанской общины, принявшие участие в "круглом столе" на тему "Война между Арменией и Азербайджаном и возвращение больших геополитических игр в Евразии" в Женеве, обличили ложь армян и проармянских политиков.

Члены азербайджанской общины, принявшие участие в "круглом столе" на тему "Война между Арменией и Азербайджаном и возвращение больших геополитических игр в Евразии" в Женеве, обличили ложь армян и проармянских политиков.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В круглом столе, организованном по инициативе армянкой диаспоры в Институте глобальных исследований Женевского университета, выступили экс-президент Швейцарии Мишелин Кальми-Ре, преподаватели университета Озджан Йылмаз и Виккен Четерьян.

Проживающий во Франции правовед азербайджанского происхождения Заур Садыгбейли выразил протест модератору Валентине Калзолари и Мишелин Кальми-Ре в связи с предоставлением ими неверной информации о карабахских реалиях и Зангезурском коридоре. Он назвал распространение дезинформации недопустимым.

Несмотря на попытки армян, модератора и экс-президента помешать ему, З.Садыгбейли рассказал участникам мероприятия о справедливой позиции нашего народа и исторических фактах.

Он отметил, что Карабах – исконно азербайджанская земля и всегда находился в составе Азербайджана, а пункт в связи с открытием Зангезурского коридора нашел отражение в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года.