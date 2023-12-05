Французский историк: За убийствами мусульман в регионе всегда стояли армяне

Многочисленные исследования историков свидетельствуют о том, что за убийствами мусульман в регионе всегда стояли армяне.

Многочисленные исследования историков свидетельствуют о том, что за убийствами мусульман в регионе всегда стояли армяне.

Как сообщает Report, об этом сказал преподаватель Университета ADA, французский историк и исследователь Максим Гоэн на международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение".

По его словам, жестокие этнические чистки, учиненные армянами в отношении азербайджанцев в 1919 году, можно считать одними из наиболее кровавых преступлений. Гоэн напомнил, что азербайджанцы так и не вернулись на большую часть территорий, где они подверглись геноциду.

Французский историк отметил, что убийства азербайджанцев и последовавшее за этим уничтожение их наследия является звеном в череде преступлений, совершенных армянами против мусульман в регионе: "Этнические чистки против мусульман проводились и в Восточной Анатолии. Армяне убивали также курдов и иранцев. Проведенные исследования показывают, что исторически за убийствами мусульман в регионе стояли армяне. Армения исходя из своих территориальных амбиций совершила геноцид против азербайджанцев и захватила их земли".

Гоэн напомнил, что Рубен Тер-Минасян, один из лидеров "Дашнакцутюн", лично участвовал в совершении таких преступлений, как убийства и депортация азербайджанцев. "Он был расистом. Позже сын Тер-Минасяна в своей книге об отце признался, что азербайджанцев в Армении было больше, чем армян. Он заявил, что именно это стало причиной убийств и депортаций азербайджанцев", - сказал Гоэн.