Французский институт социсследований обнародовал результаты exit-poll - ФОТО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Французский институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром помощи и независимой консультации "За гражданское общество" обнародовал результаты проведенного во время голосования опроса по выборам (exit-poll).

Report представляет результаты.

1. Предложения, связанные с обеспечением безопасности и обороны: за 89.3 - против 10.7

2. Предложения, касающиеся структуры Исполнительной власти и рамок полномочий: за 88.9 - против 11.1

3. Предложения, связанные с конституционным обеспечением прав и свобод человека: за 90.1 - против 9.9

4. Предложения, связанные с ликвидацией возрастных ограничений для кандидатов на предусмотренные в Конституции избираемые и назначаемые должности: за 88.8 - против 11.2

Отметим, что в день голосования Французский институт социологических исследований Opinion Way и Центр помощи и независимой консультации "За гражданское общество" провели совместный exit-poll в 152 избирательных участках по 118 округам.