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    Французский институт социсследований обнародовал результаты exit-poll - ФОТО

    Опрос провел Opinion Way совместно с Центром помощи и независимой консультации За гражданское общество

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Французский институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром помощи и независимой консультации "За гражданское общество" обнародовал результаты проведенного во время голосования опроса по выборам (exit-poll).

    Report представляет результаты.

    1. Предложения, связанные с обеспечением безопасности и обороны: за 89.3 - против 10.7

    2. Предложения, касающиеся структуры Исполнительной власти и рамок полномочий: за 88.9 - против 11.1

    3. Предложения, связанные с конституционным обеспечением прав и свобод человека: за 90.1 - против 9.9

    4. Предложения, связанные с ликвидацией возрастных ограничений для кандидатов на предусмотренные в Конституции избираемые и назначаемые должности: за 88.8 - против 11.2

    Отметим, что в день голосования Французский институт социологических исследований Opinion Way и Центр помощи и независимой консультации "За гражданское общество" провели совместный exit-poll в 152 избирательных участках по 118 округам. 

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