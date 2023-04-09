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Формула 1: Сегодня ночью пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто

Формула 1: Сегодня ночью пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, где проходит трек, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в столице 28-30 апреля.
Внутренняя политика
9 апреля 2023 г. 16:49
Формула 1: Сегодня ночью пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто

Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, где проходит трек, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в столице 28-30 апреля.

Как сообщили Report в Операционной компании, сегодня ночью с 22:00 пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто для движения транспорта в связи с установкой бетонных блоков вдоль проспекта Нефтяников.

Операционная компания Baku City Circuit заранее благодарит горожан за понимание при проведении строительно-монтажных работ.

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Версия на азербайджанском языке Formula 1: Bu gecədən Azadlıq prospektinin Neftçilər prospekti ilə kəsişməsi nəqliyyata bağlanacaq

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