Фонд YAŞAT завез из-за рубежа ортопедический прибор для раненных на войне

Фонд YAŞAT будет держать процесс под контролем до полного выздоровления Ю.Агаммедова

Фонд YAŞAT предпринимает важные шаги для восстановления тяжело раненых во время Отечественной войны (гази).

Как сообщили Report в Фонде, для ускорения физического восстановления получившего серьезную травму, прошедшего через необходимые медицинские обследования и уже перенесшего первую успешную операцию гази Юсифа Агаммедова используется ортопедический прибор RGO, ввезенный из-за рубежа Фондом YAŞAT.

При помощи этого прибора создается шанс ходить людям с ограничениями в передвижении.

Фонд YAŞAT будет держать процесс под контролем до полного выздоровления Ю.Агаммедова.