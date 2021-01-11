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Фонд YAŞAT завез из-за рубежа ортопедический прибор для раненных на войне

Фонд YAŞAT завез из-за рубежа ортопедический прибор для раненных на войне Фонд YAŞAT будет держать процесс под контролем до полного выздоровления Ю.Агаммедова
Внутренняя политика
11 января 2021 г. 10:24
Фонд YAŞAT завез из-за рубежа ортопедический прибор для раненных на войне

Фонд YAŞAT предпринимает важные шаги для восстановления тяжело раненых во время Отечественной войны (гази).

Как сообщили Report в Фонде, для ускорения физического восстановления получившего серьезную травму, прошедшего через необходимые медицинские обследования и уже перенесшего первую успешную операцию гази Юсифа Агаммедова используется ортопедический прибор RGO, ввезенный из-за рубежа Фондом YAŞAT.

При помощи этого прибора создается шанс ходить людям с ограничениями в передвижении.

Фонд YAŞAT будет держать процесс под контролем до полного выздоровления Ю.Агаммедова.

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Версия на азербайджанском языке Видео“YAŞAT” Fondu qazilər üçün xaricdən ortopedik cihaz alıb

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