О нас

Фонд YAŞAT подготовил подарки для детей-школьников шехидов

Фонд YAŞAT подготовил подарки для детей-школьников шехидов В связи с началом нового учебного года Фонд YAŞAT передал детям-школьникам шехидов подарочные наборы с учебными принадлежностями.
Внутренняя политика
15 сентября 2022 г. 10:40
Фонд YAŞAT подготовил подарки для детей-школьников шехидов

В связи с началом нового учебного года Фонд YAŞAT передал детям-школьникам шехидов подарочные наборы с учебными принадлежностями.

Об этом Report рассказали в Фонде.

Подарочный набор включает в себя ранец, термос, пенал, логические и художественные книги для каждого класса, тетради, ручки, карты, дневник, набор с циркулем, папку, папку для рисования, альбом для рисования, цветные краски, цветную бумагу, замазку, линейку, пластилин, контейнер для пластилина, наклейку с флагом, подставку для книги, клей для бумаги, фломастеры, цветные карандаши, ножницы и ластик, блокнот. Дополнительно для 1-4 классов в комплект входит набор шахмат, для 5-8 классов - глобус, для 9-11 классов – коробка с пазлом.

В общей сложности по всей республики 996 школьникам подготовлены и доставлены подарочные наборы. Из них 558 мальчики и 438 - девочки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“YAŞAT” Fondu şəhidlərimizin məktəbli övladlarına hədiyyə qutuları çatdırıb

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi