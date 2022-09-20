Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих

Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих.

Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев и руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов встретились с военнослужащими, получившими ранения при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении и размещенных в Главном военном госпитале министерства обороны.

Ульви Мехдиев поинтересовался состоянием их здоровья, процессом лечения, пожелал скорейшего выздоровления. Были также выслушаны обращения раненых.

Было отмечено, что Фонд YAŞAT продолжит выполнять работы по поддержке обеспечения членов семей шехидов и раненых.