О нас

Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих

Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих.
Внутренняя политика
20 сентября 2022 г. 12:23
Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих

Представители Фонда YAŞAT навестили раненых военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев и руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов встретились с военнослужащими, получившими ранения при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении и размещенных в Главном военном госпитале министерства обороны.

Ульви Мехдиев поинтересовался состоянием их здоровья, процессом лечения, пожелал скорейшего выздоровления. Были также выслушаны обращения раненых.

Было отмечено, что Фонд YAŞAT продолжит выполнять работы по поддержке обеспечения членов семей шехидов и раненых.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото“YAŞAT” Fondu yaralı hərbçilərimizi ziyarət edib 

Самое читаемое

Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi