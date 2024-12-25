Фонд возрождения Карабаха готов в 2025 году выделить свыше 100 млн манатов на проекты на освобожденных территориях

11:35

Фонд возрождения Карабаха готов в 2025 году выделить свыше 100 млн манатов на реализацию проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

По его словам, у фонда также имеются планы по проектам "зеленой энергии" на освобожденных территориях.

Гаджиев сообщил, что сразу после завершения второй Карабахской войны в Фонд стали поступать пожертвования:

"После войны в фонд поступило более 800 млн манатов. В 2022 году пожертвования превысили 400 млн манатов, в прошлом году - чуть более 200 млн, а в этом году - около 100 млн манатов".

Гаджиев добавил, что одновременно растут доходы фонда от управления свободными средствами.