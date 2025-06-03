Фонд возрождения Карабаха будет предоставлять стипендию студентам Карабахского университета

Фонд возрождения Карабаха в рамках 2025-2026 академического года окажет стипендиальную поддержку 50 студентам, обучающимся в Карабахском университете.

Фонд возрождения Карабаха в рамках 2025-2026 академического года окажет стипендиальную поддержку 50 студентам, обучающимся в Карабахском университете.

Как сообщает Report, фонд выступил с подобной инициативой в рамках "Карабахского форума образования и партнерства" в Ханкенди.

Инициатива была официально оформлена путем подписания меморандума между Фондом возрождения Карабаха и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования.

Согласно условиям, каждый отобранный студент будет получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов в течение академического года, что составляет 2000 манатов на одного студента. Кандидаты будут определяться вузом на основе академических результатов в координации с Фондом развития образования.