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Фонд возрождения Карабаха будет предоставлять стипендию студентам Карабахского университета

Фонд возрождения Карабаха будет предоставлять стипендию студентам Карабахского университета Фонд возрождения Карабаха в рамках 2025-2026 академического года окажет стипендиальную поддержку 50 студентам, обучающимся в Карабахском университете.
Внутренняя политика
3 июня 2025 г. 13:34
Фонд возрождения Карабаха будет предоставлять стипендию студентам Карабахского университета

Фонд возрождения Карабаха в рамках 2025-2026 академического года окажет стипендиальную поддержку 50 студентам, обучающимся в Карабахском университете.

Как сообщает Report, фонд выступил с подобной инициативой в рамках "Карабахского форума образования и партнерства" в Ханкенди.

Инициатива была официально оформлена путем подписания меморандума между Фондом возрождения Карабаха и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования.

Согласно условиям, каждый отобранный студент будет получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов в течение академического года, что составляет 2000 манатов на одного студента. Кандидаты будут определяться вузом на основе академических результатов в координации с Фондом развития образования.

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Версия на азербайджанском языке Fond Qarabağ Universitetinin 50 tələbəsinə hər ay 200 manat təqaüd verəcək

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