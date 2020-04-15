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Фонд Гейдара Алиева оказал помощь малоимущим семьям

Фонд Гейдара Алиева оказал помощь малоимущим семьям

Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации акции "Вместе мы сила" (“Biz birlikdə güclüyük”) в поддержку мер, осуществляемых государством в период особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, цель акции заключается в объединении людей, желающих предоставить социальную помощь малообеспеченным семьям во время карантинного режима, и укреплении гражданской солидарности в этом деле.

В рамках акции, осуществленной 14 апреля при поддержке ООО "Abşeron Kristal" и Конфедерации профсоюзов Азербайджана, волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" фонда раздали продовольственную помощь более 1 000 малоимущим семьям в Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах. 

Проект будет продолжен во всех регионах в период карантинного режима.

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