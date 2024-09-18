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Фонд Гейдара Алиева и узбекский фонд "Замин" подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд Гейдара Алиева и узбекский фонд "Замин" подписали меморандум о сотрудничестве 14:32
Внутренняя политика
18 сентября 2024 г. 14:47
Фонд Гейдара Алиева и узбекский фонд Замин подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд Гейдара Алиева и международный общественный фонд Узбекистана "Замин" подписали Меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщает Report, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и руководитель исполнительного органа Международного общественного фонда "Замин" Тамилла Алиева обсудили совместное сотрудничество и реализуемые проекты.

В ходе встречи стороны рассмотрели дальнейшую совместную деятельность в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также обмен опытом, взаимные поездки молодежи двух стран. В центре внимания также было сотрудничество с Фондом "Замин" в рамках COP29, который Азербайджан примет в ноябре этого года.

Отметим, что Фонд "Замин" реализует проекты в области устойчивого развития Узбекистана и поддержки повышения уровня жизни населения, экологической и социальной сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu və “Zamin” Beynəlxalq İctimai Fondu arasında memorandum imzalanıb

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