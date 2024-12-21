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Фируза Джалилова: В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования

Фируза Джалилова: В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования.
Внутренняя политика
21 декабря 2024 г. 12:57
Фируза Джалилова: В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования

В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель Общественного объединения "Возвращение женщин-заключенных в общество" Фируза Джалилова.

Она сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с Министерством юстиции по данному вопросу.

"Подобная практика уже применяется в Турции. В нашем законе об образовании также есть понятие дистанционного образования. Мы хотим применить опыт, который использовался во время пандемии, и в пенитенциарных учреждениях", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке İctimai Birlik sədri: Yaxın zamanlarda cəzaçəkmə müəssisələrində ali təhsil verməyi planlaşdırırıq

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