Фируза Джалилова: В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования

В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования.

В пенитенциарных учреждениях появится возможность получения высшего образования.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель Общественного объединения "Возвращение женщин-заключенных в общество" Фируза Джалилова.

Она сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с Министерством юстиции по данному вопросу.

"Подобная практика уже применяется в Турции. В нашем законе об образовании также есть понятие дистанционного образования. Мы хотим применить опыт, который использовался во время пандемии, и в пенитенциарных учреждениях", - сказала она.