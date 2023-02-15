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Фикрет Мамедов: Система "электронного суда" охватит все суды страны

Фикрет Мамедов: Система "электронного суда" охватит все суды страны Информационная система "электронного суда" охватит все суды страны.
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 05:40
Фикрет Мамедов: Система электронного суда охватит все суды страны

Информационная система "электронного суда" охватит все суды страны.

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в газете "Халг" заявил министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

По его словам, в целях улучшения доступа граждан к правосудию была усовершенствована судебная система и создано до 40 новых судов, в том числе апелляционные суды во всех регионах, институт административной юстиции. Существующая инфраструктура судов была модернизирована при участии Всемирного банка, построены и введены в эксплуатацию высокотехнологичные здания и комплексы для 35 судов в столице и регионах.

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Версия на азербайджанском языке Fikrət Məmmədov: "Elektron məhkəmə" sistemi bütün məhkəmələri əhatə edəcək  

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