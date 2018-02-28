Фикрет Мамедов переизбран председателем Судебно-правового совета

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Судебно-правового совета.

Как сообщает Report, на заседании был обсужден ряд вопросов, а также рассмотрены организационные вопросы.

На заседании было отмечено, что в связи с истечением срока полномочий председателя Верховного суда, члена совета Рамиза Рзаева его переназначение на эту должность главой государства является проявлением высокого доверия к судебной власти. Был представлен новый член совета, председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики Гасым Алиев, министр юстиции Фикрет Мамедов вновь был избран председателем совета.

Напомним, что Ф.Мамедов с февраля 2005 года является председателем Судебно-правового совета.