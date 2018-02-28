 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фикрет Мамедов переизбран председателем Судебно-правового совета

    Избраны новые члены совета

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Судебно-правового совета.

    Как сообщает Report, на заседании был обсужден ряд вопросов, а также рассмотрены организационные вопросы.

    На заседании было отмечено, что в связи с истечением срока полномочий председателя Верховного суда, члена совета Рамиза Рзаева его переназначение на эту должность главой государства является проявлением высокого доверия к судебной власти. Был представлен новый член совета, председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики Гасым Алиев, министр юстиции Фикрет Мамедов вновь был избран председателем совета.

    Напомним, что Ф.Мамедов с февраля 2005 года является председателем Судебно-правового совета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi