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Фикрет Мамедов: Наши судебные реформы получили международное признание

Фикрет Мамедов: Наши судебные реформы получили международное признание "Наши судебные реформы получили международное признание. Страна была награждена премией Совета Европы "Хрустальные весы правосудия", а реализуемые совместно со Всемирным банком проекты по модернизации системы правосудия побеждали в различных номинациях".
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 08:55
Фикрет Мамедов: Наши судебные реформы получили международное признание

"Наши судебные реформы получили международное признание. Страна была награждена премией Совета Европы "Хрустальные весы правосудия", а реализуемые совместно со Всемирным банком проекты по модернизации системы правосудия побеждали в различных номинациях".

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в газете "Халг" отметил министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

"Процедура отбора судей, отличающаяся прозрачностью, была оценена как лучшая практика Советом Европы и Европейским Союзом и рекомендована другим странам", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Fikrat Mammadov: Azerbaijani judicial reforms received int’l recognition
Версия на азербайджанском языке Fikrət Məmmədov: “Azərbaycanın məhkəmə islahatları beynəlxalq aləmdə də təqdir olunur”

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