Фикрет Мамедов: Наши судебные реформы получили международное признание

"Наши судебные реформы получили международное признание. Страна была награждена премией Совета Европы "Хрустальные весы правосудия", а реализуемые совместно со Всемирным банком проекты по модернизации системы правосудия побеждали в различных номинациях".

"Наши судебные реформы получили международное признание. Страна была награждена премией Совета Европы "Хрустальные весы правосудия", а реализуемые совместно со Всемирным банком проекты по модернизации системы правосудия побеждали в различных номинациях".

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в газете "Халг" отметил министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

"Процедура отбора судей, отличающаяся прозрачностью, была оценена как лучшая практика Советом Европы и Европейским Союзом и рекомендована другим странам", - подчеркнул министр.