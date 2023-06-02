Фермеры из Лачына и Кяльбаджара проходят тренинг по минной безопасности

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Международный фонд Евразийской прессы (IAMF) проводят тренинги по повышению осведомленности об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов для фермеров, которые переедут в Лачынский и Кяльбаджарский район

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Международный фонд Евразийской прессы (IAMF) проводят тренинги по повышению осведомленности об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов для фермеров, которые переедут в Лачынский и Кяльбаджарский районы.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что в четырехдневном тренинге принимают участие 2 374 человека.

Граждан информируют о знаках подозрительных территорий, правилах поведения на опасных участках, предупредительных знаках. Им также демонстрируются модели различных типов мин и боеприпасов для возможности визуального распознавания.