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Фермеры из Лачына и Кяльбаджара проходят тренинг по минной безопасности

Фермеры из Лачына и Кяльбаджара проходят тренинг по минной безопасности Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Международный фонд Евразийской прессы (IAMF) проводят тренинги по повышению осведомленности об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов для фермеров, которые переедут в Лачынский и Кяльбаджарский район
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 17:45
Фермеры из Лачына и Кяльбаджара проходят тренинг по минной безопасности

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Международный фонд Евразийской прессы (IAMF) проводят тренинги по повышению осведомленности об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов для фермеров, которые переедут в Лачынский и Кяльбаджарский районы.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что в четырехдневном тренинге принимают участие 2 374 человека.

Граждан информируют о знаках подозрительных территорий, правилах поведения на опасных участках, предупредительных знаках. Им также демонстрируются модели различных типов мин и боеприпасов для возможности визуального распознавания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın və Kəlbəcərdə fəaliyyət göstərəcək fermerlərə maarifləndirmə təlimləri keçirilir

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