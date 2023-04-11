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Фазиля Мустафу выписали из больницы

Фазиля Мустафу выписали из больницы Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, подвергшийся вооруженному нападению возле своего дома, выписан домой из больницы, где проходил лечение.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 15:50
Фазиля Мустафу выписали из больницы

Подвергшийся вооруженному нападению возле своего дома депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа выписан домой из больницы, где проходил лечение.

Об этом Report сообщил помощник депутата Аждар Алиев.

Он отметил, что Ф.Мустафа продолжит лечение в домашних условиях.

Напомним, что 28 марта Фазиль Мустафа подвергся террористическому акту с применением автоматического оружия системы "Калашникова". В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По поручению президента Азербайджана были приняты комплексные меры, органами безопасности и правоохранительными органами проведены совместные оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия, установлены и задержаны подозреваемые.

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafa müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılıb

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