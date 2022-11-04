Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра

Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра

Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября. Об этом Report сообщили члены его семьи. Сегодня гроб с телом бывшего министра будет доставлен в Азербайджан, а завтра он будет пох

https://static.report.az/photo/9e45f255-67c6-3080-82ac-084986efb332.jpg https://static.report.az/photo/9e45f255-67c6-3080-82ac-084986efb332.jpg

Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября.



Об этом Report сообщили члены его семьи.



Сегодня гроб с телом бывшего министра будет доставлен в Азербайджан, а завтра он будет похоронен на Ясамальском кладбище.



Отметим, что Ф.Мамедов скончался вчера вечером в турецкой больнице, где проходил лечение. Сообщалось, что он умер от сердечной недостаточности.

Напомним, что Ф.Мамедов родился в 1964 году. В 2000-2017 годах он занимал пост министра налогов. Подпишитесь на наш Telegram канал