Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра

Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября.
Об этом Report сообщили члены его семьи.
Сегодня гроб с телом бывшего министра будет доставлен в Азербайджан, а завтра он будет похоронен на Ясамальском кладбище.
Отметим, что Ф.Мамедов скончался вчера вечером в турецкой больнице, где проходил лечение. Сообщалось, что он умер от сердечной недостаточности.
Напомним, что Ф.Мамедов родился в 1964 году. В 2000-2017 годах он занимал пост министра налогов.
Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтраПохороны Фазиля Мамедова состоятся завтра Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября. Об этом Report сообщили члены его семьи. Сегодня гроб с телом бывшего министра будет доставлен в Азербайджан, а завтра он будет пох
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 13:05
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Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября.
Версия на азербайджанском языке Fazil Məmmədovun dəfn vaxtı və yeri müəyyənləşib