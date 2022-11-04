О нас

Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра

Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября. Об этом Report сообщили члены его семьи. Сегодня гроб с телом бывшего министра будет доставлен в Азербайджан, а завтра он будет пох
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 13:05
Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра

Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, скончавшийся накануне вечером в Турции, будет похоронен 5 ноября.

Об этом Report сообщили члены его семьи.

Сегодня гроб с телом бывшего министра будет доставлен в Азербайджан, а завтра он будет похоронен на Ясамальском кладбище.

Отметим, что Ф.Мамедов скончался вчера вечером в турецкой больнице, где проходил лечение. Сообщалось, что он умер от сердечной недостаточности.
Напомним, что Ф.Мамедов родился в 1964 году. В 2000-2017 годах он занимал пост министра налогов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fazil Məmmədovun dəfn vaxtı və yeri müəyyənləşib

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi