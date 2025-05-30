Фазиль Мустафа: Снижение уровня воды в Каспии серьезно влияет на рыбную промышленность

Снижение уровня воды в Каспийском море ведет к серьезным экологическим последствиям.

Снижение уровня воды в Каспийском море ведет к серьезным экологическим последствиям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что снижение уровня воды в Каспийском море серьезно сказывается на рыбной промышленности: "Хотя это хорошо с точки зрения создания искусственных земельных участков, Каспий нужен нам как море. Решение этого вопроса со странами региона должно стать стратегическим направлением”.