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Фазиль Мустафа: Сегодняшние выборы станут началом новых реформ в Азербайджане

Фазиль Мустафа: Сегодняшние выборы станут началом новых реформ в Азербайджане Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа выразил надежду на то, что сегодняшние выборы послужат началом новых реформ в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:45
Фазиль Мустафа: Сегодняшние выборы станут началом новых реформ в Азербайджане

Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа выразил надежду на то, что сегодняшние выборы послужат началом новых реформ в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам после голосования на участке №13 Сабунчинского первого избирательного округа №26.

Мустафа отметил, что кандидат, которого изберет азербайджанский народ на сегодняшних выборах, должен продолжить усилия для обеспечения светлого будущего и развития Азербайджана.

"Сегодняшние выборы очень важны, в этой связи граждане должны принять активное участие в голосовании. Некоторые проблемы все еще не решены. Мы одержали победу, однако на Азербайджан оказывают давление, угрозы сохраняются. Вне зависимости от результатов сегодняшних выборов, мы должны сохранить единство", - сказал он.

Кандидат в президенты также выразил удовлетворение уровнем организации выборов. По его словам, созданы необходимые условия для свободного голосования граждан.

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Версия на английском языке Fazil Mustafa: 'Today's elections will mark start of new reforms in Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafa: "Bu seçkilər Azərbaycanda yeniləşmə prosesinin və islahatların başlanğıcı olacaq"

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