Фазиль Мустафа поздравил Ильхама Алиева

Кандидат от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении партии.

В нем говорится, что согласно наблюдениям членов избирательного штаба партии, президентские выборы прошли в демократической атмосфере, в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений закона.

"Избирательный штаб кандидата в президенты, председателя партии "Великое созидание" Фазиля Мустафы признает предварительные итоги состоявшихся президентских выборов. Считаем предварительные итоги голосования законными и поздравляем с победой Ильхама Алиева, избранного президентом с высоким уровнем доверия азербайджанского народа.

Верим, что сделанный нашим народом верный выбор в скором времени покажет свои положительные результаты", - говорится в заявлении партии.