Фазиль Мустафа перенес еще одну операцию

После состоявшейся накануне трехчасовой операции на рану депутата Фазиля Мустафы были наложены швы.
Как сообщает Report, об этом депутат написал в своем аккаунте в социальной сети.
"Хвала Аллаху, я иду на поправку. Да благословит Всевышний наших врачей и медицинский персонал. Я хотел бы поблагодарить всех наших граждан, которые в эти дни беспокоились о состоянии моего здоровья и молятся за меня. Процесс лечения и реабилитации продолжается, надеюсь, в ближайшее время мы продолжим нашу борьбу с того, на чем остановились. Да хранит Аллах нашу нацию и государство!", - написал депутат.
28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 Z был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы "Калашникова".
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.