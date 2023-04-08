Фазиль Мустафа перенес еще одну операцию

После состоявшейся накануне трехчасовой операции на рану депутата Фазиля Мустафы были наложены швы.

После состоявшейся накануне трехчасовой операции на рану депутата Фазиля Мустафы были наложены швы.

Как сообщает Report, об этом депутат написал в своем аккаунте в социальной сети.

"Хвала Аллаху, я иду на поправку. Да благословит Всевышний наших врачей и медицинский персонал. Я хотел бы поблагодарить всех наших граждан, которые в эти дни беспокоились о состоянии моего здоровья и молятся за меня. Процесс лечения и реабилитации продолжается, надеюсь, в ближайшее время мы продолжим нашу борьбу с того, на чем остановились. Да хранит Аллах нашу нацию и государство!", - написал депутат.

28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 Z был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы "Калашникова".

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.