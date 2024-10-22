Фазиль Мустафа: Чтобы победить армянских "википедистов" нужно больше волонтеров

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа призвал принять меры для недопущения в будущем инцидентов, когда страницы азербайджанских шехидов удаляются из "Википедии".
Как сообщает Report, с таким призывом парламентарий выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
По словам Мустафы, в первую очередь статьи должны полностью соответствовать требованиям платформы.
"Основным требованием "Википедии" к авторам статей является нейтральность. Нужно увеличить число волонтеров, улучшить программное обеспечение, углубить знания. Только так мы сможем победить армянских "википедистов", - сказал он.