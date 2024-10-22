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Фазиль Мустафа: Чтобы победить армянских "википедистов" нужно больше волонтеров

Фазиль Мустафа: Чтобы победить армянских "википедистов" нужно больше волонтеров Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа призвал принять меры для недопущения в будущем инцидентов, когда страницы азербайджанских шехидов удаляются из "Википедии".
Внутренняя политика
22 октября 2024 г. 11:36
Фазиль Мустафа: Чтобы победить армянских википедистов нужно больше волонтеров

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа призвал принять меры для недопущения в будущем инцидентов, когда страницы азербайджанских шехидов удаляются из "Википедии".

Как сообщает Report, с таким призывом парламентарий выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Мустафы, в первую очередь статьи должны полностью соответствовать требованиям платформы.

"Основным требованием "Википедии" к авторам статей является нейтральность. Нужно увеличить число волонтеров, улучшить программное обеспечение, углубить знания. Только так мы сможем победить армянских "википедистов", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbajani MP: More volunteers needed to defeat Armenian 'Wikipedians'
Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafa: “Wikipedia”da Azərbaycan şəhidləri haqqında məqalələr birdən-birə silinib

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