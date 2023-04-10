Фазиль Мустафа будет выписан из больницы

"Состояние моего здоровья улучшилось, надеюсь, что через несколько дней я буду выписан из больницы и продолжу лечение дома".

"Состояние моего здоровья улучшилось, надеюсь, что через несколько дней я буду выписан из больницы и продолжу лечение дома".

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях написал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, подвергшийся террористическому акту 28 марта.

Он отметил, что по состоянию здоровья он пока не может молиться и поститься.

Депутат отметил, что начиная со следующей недели, он планирует вести онлайн-прием избирателей из дома: "К сожалению, мне пришлось отложить свое участие во Всемирной Специальной Олимпиаде, которая пройдет в Берлине этим летом. Как президент Азербайджанского комитета Специальной Олимпиады, я верю, что наша команда добьется успеха, и я буду поддерживать ее всем сердцем".

Мустафа подчеркнул, что продолжит борьбу: "Пусть враги нашей нации знают, что борьба продолжится сегодня и завтра, и я - на передовой этой борьбы! Мы постоим за свою Родину, государство и нацию! Сегодня я рядом со своими братьями и сестрами, самоотверженно выполняющими свой долг".

28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 Z был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы "Калашникова".

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.