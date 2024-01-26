Фазиль Агаев: Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день

Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день.
Как передает
"Сегодня лучший день для меня. Я возвращаюсь в родной край. Да упокоит Аллах души шехидов, погибших за освобождение наших земель от оккупации, и даст здоровья ветеранам.
Бывший вынужденный переселенец подчеркнул, что участвовал в Первой карабахской войне. Я покинул Физули двадцать девять лет назад и возвращаюсь туда в возрасте шестидесяти двух лет", - сказал Ф.Агаев.
Он подчеркнул, что родина очень дорога каждому человеку: Как бывшему бойцу мне одновременно и грустно, и радостно, я возвращаюсь на родную землю, пропитанную кровью моих боевых товарищей. Мы возвращаемся на родину ценой жизни и крови шехидов.
Весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия, да хранит Аллах нашу армию".
Отметим, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Физули вернулись 30 семей в составе 104 человек.