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Фазиль Агаев: Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день

Фазиль Агаев: Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 08:09
Фазиль Агаев: Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день

Я благодарен верховному главнокомандующему, подарившему нам этот день.

Как передает Report, об этом сообщил бывший вынужденный переселенец, житель Физули Фазиль Агаев.

"Сегодня лучший день для меня. Я возвращаюсь в родной край. Да упокоит Аллах души шехидов, погибших за освобождение наших земель от оккупации, и даст здоровья ветеранам.

Бывший вынужденный переселенец подчеркнул, что участвовал в Первой карабахской войне. Я покинул Физули двадцать девять лет назад и возвращаюсь туда в возрасте шестидесяти двух лет", - сказал Ф.Агаев.

Он подчеркнул, что родина очень дорога каждому человеку: Как бывшему бойцу мне одновременно и грустно, и радостно, я возвращаюсь на родную землю, пропитанную кровью моих боевых товарищей. Мы возвращаемся на родину ценой жизни и крови шехидов.

Весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия, да хранит Аллах нашу армию".

Отметим, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Физули вернулись 30 семей в составе 104 человек.

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Версия на азербайджанском языке Fazil Ağayev: “Bu günü bizə nəsib edən Ali Baş Komandana minnətdaram”

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