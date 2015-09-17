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    ​Фаттах Гейдаров баллотируется в депутаты

    До сих пор для выдвижения кандидатуры из Габалинского избирательного округа №116 обратились 8 человек

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Совета аксакалов Азербайджана депутат Фаттах Гейдаров выдвинул свою кандидатуру в депутаты из Габалинского избирательного округа №116. 

    Об этом Report сообщил председатель данного округа Рамиз Асадов.

    По его словам, до сих пор в указанный округ обратились 8 человек, желающих баллотироваться в депутаты. Шестеро из них представили подписные листы: "В числе обратившихся и Фаттах Гейдаров".

    Отметим, что правящая Партия "Ени Азербайджан" не выдвинула своего кандидата из Габалинского избирательного округа №116.

    Напомним, что Ф.Гейдаров является депутатом с 1995 года. Он уже четырежды избирался в парламент и ныне является зампредом парламентского комитета по региональным вопросам.

    Ф.Гейдаров - отец министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова. 

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