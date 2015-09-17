​Фаттах Гейдаров баллотируется в депутаты

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Совета аксакалов Азербайджана депутат Фаттах Гейдаров выдвинул свою кандидатуру в депутаты из Габалинского избирательного округа №116.

Об этом Report сообщил председатель данного округа Рамиз Асадов.

По его словам, до сих пор в указанный округ обратились 8 человек, желающих баллотироваться в депутаты. Шестеро из них представили подписные листы: "В числе обратившихся и Фаттах Гейдаров".

Отметим, что правящая Партия "Ени Азербайджан" не выдвинула своего кандидата из Габалинского избирательного округа №116.

Напомним, что Ф.Гейдаров является депутатом с 1995 года. Он уже четырежды избирался в парламент и ныне является зампредом парламентского комитета по региональным вопросам.

Ф.Гейдаров - отец министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова.