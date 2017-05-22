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    Фатме Саттаровой предоставлена персональная пенсия президента

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Фатме Гусейн гызы Саттаровой персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджана Фатме Гусейн гызы Саттаровой предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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