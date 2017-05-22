Фатме Саттаровой предоставлена персональная пенсия президента

22 мая, 2017 19:17

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Фатме Гусейн гызы Саттаровой персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджана Фатме Гусейн гызы Саттаровой предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.