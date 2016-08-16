Фарман Аллахвердиев удостоен почетного звания "Заслуженный врач", а Сардар Эйвазов - "Заслуженный учитель"

16 августа, 2016 16:55

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Фарману Бахман оглу Аллахвердиеву почетного звания "Заслуженный врач" Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии сферы образования Государственной пограничной службы в Азербайджанской Республике Сардару Субхан оглу Эйвазову присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" Азербайджанской Республики.