Фарид Шахбазлы: Азербайджанская молодежь с честью прошла испытание 44-дневной Отечественной войной

В Азербайджане растет поколение молодежи, привязанное к национальным и духовным ценностям, а также готовое противостоять вызовам современности.

В Азербайджане растет поколение молодежи, приверженное национально-духовным ценностям, а также готовое противостоять вызовам современности.

Об этом сказал Report председатель ОО "Реформистская молодежь" Фарид Шахбазлы по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана.

"День молодежи впервые среди стран СНГ и Восточной Европы начали отмечать в Азербайджане. Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал соответствующий указ в 1997 году. Только 12 августа 1999 года Генассамблея ООН учредила Международный день молодежи. После прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане была заложена основа государственной молодежной политики, реализация которой успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Эта политика служит воспитанию нашей молодежи в духе национально-нравственных ценностей в соответствии с требованиями современного мира как граждан, обладающих гибкими и инновационными навыками. Неслучайно сегодня наша молодежь активно представлена во всех ветвях власти", - заявил Ф.Шахбазлы.

Он также отметил, что государство сегодня уделяет особое внимание формированию молодого поколения, которому можно доверить будущее страны.

"Указы и распоряжения президента Ильхама Алиева, успешно реализуемые государственные программы играют важную роль в решении вопросов образования, семьи, быта и занятости молодежи. Создание Фонда молодежи по указу главы государства, функционирование Домов молодежи, Центров карьеры и развития молодежи в столице и регионах доказывает, что данное направление является приоритетным в государственной политике", - подчеркнул Фарид Шахбазлы.

Он добавил, что сегодня азербайджанская молодежь успешно представляет страну на престижных научных олимпиадах, культурных и спортивных соревнованиях мира.

"Азербайджанская молодежь активно участвует как в общественно-политической жизни страны, так и достигает больших успехов на международной арене. Самое важное, что азербайджанская молодежь показала свою силу и потенциал в 44-дневной Отечественной войне, как на передовой, так и в тылу. Благодаря героизму нашей молодежи под руководством Верховного главнокомандующего Карабах был освобожден от оккупации, была восстановлена историческая справедливость", - заключил Ф.Шахбазлы.