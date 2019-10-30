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Фарид Шафиев прокомментировал резолюцию Палаты представителей Конгресса США

Фарид Шафиев прокомментировал резолюцию Палаты представителей Конгресс

"Принятая Палатой представителей Конгресса США резолюция от 29 октября 2019 года относительно событий 1915 года в Османской империи носит явно политизированный характер и поэтому никоим образом не будет способствовать историческим исследованиям, в особенности в современной Турции в отношении переселения армян во время Первой мировой войны, а тем более какого-либо диалога между Арменией и Турцией".

Как сообщает Report, об этом председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал, комментируя принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию о признании так называемого "геноцида армян".

По его словам, принятие решения в данный момент, - во время проведения Турцией операции в Сирии наравне с объявленными санкциями США в отношении Анкары, - еще более подчеркивает геополитический характер резолюции и опять же подрывает исторический контекст событий

"В целом это показывает, что внешняя политика США, с одной стороны, все больше становится зависимой от этно-националистического лобби в Вашингтоне, а с другой стороны, становится транзакционной, неустойчивой. Это отчасти результат того, что основные игроки во внутренней политике США – Республиканская и Демократическая партии за последние тридцать лет все больше подпадают под влияние религиозного и этно-националистического фактора, что, по моему мнению, в корне противоречит долгосрочным национальным интересам США, да и в целом принципам демократии.

Если рассматривать внешнеполитический характер резолюции, то, скорее всего, он нанесет ущерб ухудшающимся союзническим отношениям США с Турцией, но что еще важнее, будет примером неустойчивой сиюминутной политики Вашингтона в регионе. Что касается исторического контекста, то в целом, является абсурдным тот факт, что политики, не имеющие никакого профессионального исторического образования, принимают решение по проблеме, требующей чисто научного подхода. Армения и армянское лобби представляют принятие резолюции как историческую победу. На самом деле, принятие документа сейчас в контексте происходящего в регионе выявляет тот факт, что, как и в 1915 году, армянский вопрос используется мировыми державами в качестве инструмента внешней политики. 

На этом фоне Азербайджану имеет смысл более принципиальнее требовать от западных партнеров, в безопасность которых Азербайджан продолжает вносить определенный вклад, называть вещи своими именами - признать продолжающуюся оккупацию азербайджанских территорий агрессией со стороны Республики Армении, а трагические события 25 февраля 1992 года в Ходжалы геноцидом", - отметил Ф.Шафиев.

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