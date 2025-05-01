Фарид Шафиев: Конституция Азербайджана позволяет противостоять вызовам извне

11:30 Конституция Азербайджана претерпела два фундаментальных изменения, которые позволили стране отвечать на вызовы из-за рубежа.

Конституция Азербайджана трижды претерпела фундаментальные изменения, которые позволили стране противостоять вызовам, исходящим извне.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на международной конференции в Бакинском государственном университете.

По его словам, в теории международных отношений существует правило о том, что "внешняя политика является продолжением внутренней":

"То же самое происходит и в Азербайджане, в которой конституция играет важную роль. Когда мы обрели независимость, уже имел место армяно-азербайджанский конфликт, и даже продолжалась оккупация азербайджанских территорий. Этот конфликт многому нас научил. После прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева мы заключили ряд соглашений, было подписано соглашение о прекращении огня. В 1995 году была принята Конституция Азербайджана, и за прошедший период в основной закон были внесены ряд изменений".

Шафиев также отметил иностранное вмешательство в качестве одной из причин армяно-азербайджанского конфликта: "Поэтому принятие Конституции Азербайджана в 1995 году и постоянное укрепление основного закона являлись очень важными вопросами".