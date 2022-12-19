Фарид Шафиев: Необходимо больше акцентировать внимание на развитии мозговых центров

"Считаю, что в Азербайджане будет акцентировано внимание на вопросах развития мозговых центров."

"Считаю, что в Азербайджане будет акцентировано внимание на вопросах развития мозговых центров."

Как передает Report, об этом на республиканском Форуме молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе" заявил глава Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, в стране с каждым днем растет интерес к этой теме.

"Я верю, что в перспективе мы добьемся прогресса в вопросе развития мозговых центров. Для достижения этой цели советую молодежи работать над собой, развивать знания языков", - сказал он.

Он также отметил, что сегодня средства, выделенные в братской Турции на развитие мозговых центров, превалируют над суммой, выделенной в России для этих целей.