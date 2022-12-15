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Фарид Шафиев: Главная цель активистов - решение экологической проблемы 

Фарид Шафиев: Главная цель активистов - решение экологической проблемы  Главной целью активистов, протестующих до сих пор на территории дороги Шуша-Ханкенди, является решение экологической проблемы.
Внутренняя политика
15 декабря 2022 г. 19:50
Фарид Шафиев: Главная цель активистов - решение экологической проблемы 

Главной целью активистов, протестующих до сих пор на территории дороги Шуша-Ханкенди, является решение экологической проблемы.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По его словам, экологические проблемы в Карабахе начались не сейчас, а а осенью 1988 года, когда армяне начали незаконную вырубку леса Топхана.

Он также отметил, что при рассмотрении общего контекста протестов выявляются еще несколько неразрешенных вопросов, к примеру, обеспечение безопасности на этой дороге: "В ходе наблюдений выяснилось, что по дороге Шуша-Ханкенди, которая была предназначена для гуманитарных целей, перевозятся мины и другие боеприпасы. Это полностью противоречит положениям трехстороннего заявления".

По словам Шафиева, согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан взял на себя обязательства, которые выполнил: "Армения тоже взяла на себя обязательство по открытию Зангезурского коридора, однако не выполняет их".

"Нашей конечной целью является восстановление административного контроля Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях. Мы подходим к этим вопросам поэтапно»,- сказал он.

Ф.Шафиев также подчеркнул, что обстановку на данный момент накаляет не Азербайджан, а Армения и некоторые третьи страны.

«Эксплуатация наших природных ресурсов происходит на территориях, которые сейчас под временным контролем российских миротворцев, но, к сожалению, мы не видим от них должной реакции», - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Ekofəalların əsas məqsədi ekoloji problemi həll etməkdir”

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