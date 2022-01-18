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Фарид Шафиев: Готовы к реинтеграции армян в Карабахе в азербайджанское общество

Фарид Шафиев: Готовы к реинтеграции армян в Карабахе в азербайджанское общество Территориальная целостность трех независимых стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении - это основа для мирного будущего в регионе.
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 13:26
Фарид Шафиев: Готовы к реинтеграции армян в Карабахе в азербайджанское общество
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Территориальная целостность трех независимых стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении - это основа для мирного будущего в регионе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции Фонда Рондели в Тбилиси.

По его словам, если посмотреть на европейский опыт после Второй мировой войны, то ясно, что вопрос территориальной целостности является фундаментальным для европейской безопасности: “Другой важный момент заключается в защите меньшинств. Здесь мы имеем в виду армян, проживающих в Карабахе. Мы думаем об их реинтеграции в азербайджанское общество и готовы к этому”.

Ф.Шафиев отметил, что Азербайджан также хочет поднять вопрос об азербайджанцах, проживающих в Армении: “Если армяне живут в Азербайджане, то мы верим, что азербайджанцы как и раньше смогут жить в Армении. Будущий мир в регионе в целом проходит через восстановление некогда существовавшей на Южном Кавказе этнической мозаики”.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: "We are ready for reintegration of Karabakh Armenians into Azerbaijani society"
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasına hazırıq”

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