Фарид Шафиев: Готовы к реинтеграции армян в Карабахе в азербайджанское общество

Территориальная целостность трех независимых стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении - это основа для мирного будущего в регионе.

Территориальная целостность трех независимых стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении - это основа для мирного будущего в регионе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции Фонда Рондели в Тбилиси.

По его словам, если посмотреть на европейский опыт после Второй мировой войны, то ясно, что вопрос территориальной целостности является фундаментальным для европейской безопасности: “Другой важный момент заключается в защите меньшинств. Здесь мы имеем в виду армян, проживающих в Карабахе. Мы думаем об их реинтеграции в азербайджанское общество и готовы к этому”.

Ф.Шафиев отметил, что Азербайджан также хочет поднять вопрос об азербайджанцах, проживающих в Армении: “Если армяне живут в Азербайджане, то мы верим, что азербайджанцы как и раньше смогут жить в Армении. Будущий мир в регионе в целом проходит через восстановление некогда существовавшей на Южном Кавказе этнической мозаики”.